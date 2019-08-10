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Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

Adalet Bakanlığının yeni uygulamasıyla, Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak.

10.08.2019 12:54 Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak
Adalet Bakanlığının yeni uygulamasıyla, Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, noterlere ilişkin yeni uygulamaya yönelik bilgi verildi.
Türkiye'deki tüm noterlerin dijital olarak birbirine bağlanacağı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yeni uygulama sayesinde, belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kalkacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği kaydedildi.

Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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