Türkiye'deki Uh-1 Kazaları

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:26



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:26

TÜRKİYE'de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. O kazalar şöyle:8 Kasım 2002 - Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda 2'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.16 Mart 2006 - Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü.Kazada 5 asker şehit olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.10 Nisan 2006 - Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü.Üç askeri personel şehit oldu10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan İlçesi'ne bağlı Temelli ile Polatlı İlçesi'ne bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe Mevkisi arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.EN SON ÜRETİMİ 1976 YILINDA YAPILDIDünyada birçok ülke tarafından hala kullanılmaya devam eden UH-1'ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956'da yapan UH-1'ler 1959 yılında Amerikan Ordusu'nun hizmetine girdi. En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1'lerin o yıl üretim hattı kapandı.Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1'ler Vietnam Savaşı'nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.UH-1 ÖZELLİKLERİAğırlık:Yüksüz: 2.363 kgEn Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kgUzunluk:Gövde: 12,77 mTamamı(rotorla): 11.62 mYükseklik: 4,42 mRotor çapı: 14,63 mMürettebat: 1-2Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedyeEn Yüksek Hız: 204 km/sa.Hizmet Tavanı: 3.840 mUçuş Yüksekliği: 4.280 mMenzil: yaklaşık 510 km - İstanbul