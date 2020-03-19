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Türkiye'deki Ukraynalılar, feribotla ülkelerine gidecek

Ukrayna yönetimi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye ve Gürcistan'dan ülkelerine dönmek isteyen Ukrayna vatandaşlarını, feribotla almaya hazırlanıyor.

19.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:56
Türkiye'deki Ukraynalılar, feribotla ülkelerine gidecek
Ukrayna yönetimi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye ve Gürcistan 'dan ülkelerine dönmek isteyen Ukrayna vatandaşlarını, feribotla almaya hazırlanıyor.

Ukrayna Gemi Sahipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, Ukrayna bandıralı iki feribotun, Gürcistan'ın Batum Limanı'ndan Ukrayna vatandaşlarını alarak Ukrayna'nın Odessa Limanı'na getireceği belirtildi. Türkiye'de bulunan Ukrayna vatandaşlarından memlekete dönmek isteyenlerin de Sakarya ilindeki Karasu Limanı'ndan Vilnius feribotuyla alınacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, gemilerde bütün tıbbi teçhizatın bulunacağı kaydedildi.Ukrayna yönetimi, 15 Mart'tan itibaren, yabancı diplomatlar ve oturum izni olanlar dışında bütün yabancı uyruklulara Ukrayna'ya girişi 3 Nisan tarihine kadar yasakladı. 17 Mart tarihinden itibaren de hava sahasını bütün yabancı ülkelere kapattı. Diğer taraftan Ukrayna yönetimi, yurtdışında bulunan ve ülkelerine dönmek isteyen 35 bin 500 Ukrayna vatandaşını tahliye etmek için girişimlerde bulunmaya devam ediyor.


- Kıev
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Kaynak: DHA

Etiketler : Gürcistan, Ukrayna, Türkiye, Dünya

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