Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 178 bine ulaştı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 'hedef odaklı uluslararasılaşma' politikası neticesinde 2014 yılında 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının, son 4 yılda rekor bir artışla 178 bine ulaştığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında 'Yeni YÖK' anlayışıyla yapılan yeni ve yenilikçi çalışmalara ilişkin bilgi verildi. 2019 yılında 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nin ilk kez hayata geçirilerek, 16 pilot üniversitedeki 3 bin öğretim üyesi ve yaklaşık 36 bin öğrenciye dijital dönüşüm eğitimi verildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de ki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda açık akademik arşiv sistemlerinin kurulması için çalışmalar başlatıldığı vurgulandı.

YENİ PROGRAMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ

Açıklamada, bu yıl ilk defa veri mühendisliği gibi geleceğin Türkiyesi için önemli bir dizi önlisans ve lisans programının sisteme kazandırıldığı kaydedilerek, "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği' başlıklı bir kongre gerçekleştirilerek gelecekte ne gibi yeni mesleklerle karşılaşılabileceğinin yanı sıra günümüzdeki mevcut mesleklerin gelecekte nasıl şekilleneceği konuları tartışıldı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl açılan ve açılacak olan yeni programlar masaya yatırıldı. YÖK'ün 'hedef odaklı uluslararasılaşma' politikası neticesinde 2014 yılında 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısında son dört yılda rekor bir artış yaşanarak 2019 yılında bu sayı 178 bine ulaştı. YÖK'ün 11'inci Kalkınma Planı için önerdiği nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye, araştırma faaliyetlerini artırmaya ve 'YÖK 100/2000 Doktora Projesi', 'Misyon Farklılaşması' gibi projelere yönelik teşvik kararları hedef olarak 11'inci Kalkınma Planında yer aldı. Ayrıca YÖK bünyesinde kurulmuş olan Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) Komisyonunda alınan kararlardan 14'ü 11'inci Kalkınma Planında yer aldı. Vakıf Üniversitelerini Ar-Ge'ye ve öğretim üyesi yetiştirmeye teşvik eden, reklam-tanıtım bütçesine sınırlama getiren kararlar alındı" denildi.

BURSİYER SAYISI 4250'YE ÇIKARILDI

Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitesinin iki yıllık performans değerlendirmesinin kamuoyu ile paylaşılarak, kendi içlerinde performans puanlarına göre sıralamaları yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca bu üniversitelerin sadece 'en yüksek performans sergiledikleri alanlarına' tahsis edilmek üzere 215 yeni araştırma görevlisi ataması yapılması kararlaştırıldı. Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretimine kazandırdığı Üniversitelerde İhtisaslaşma ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamındaki 10 üniversiteye, sadece 'ihtisaslaşma alanlarında' kullanılmak üzere kadro takviyesi yapılarak uzmanlık alanlarında bölgelerinin kalkınması için destek sağlandı. Ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli 100 tematik alanda 2000 kişiye doktora bursu verilmesi amacıyla ilk kez başlatılan 'YÖK 100/2000 Doktora Projesi' programındaki bursiyer sayısı 4250'ye çıkarıldı. Ülkemizdeki üniversitelerin bu yıldan itibaren, belirlenen 5 ana alan altındaki 45 göstergeye göre yıllık olarak izlenmesi ve değerlendirilmesine, neticesinde rapor haline getirilip kamuoyu ile paylaşılmasına başlandı. Bu proje ile artık üniversitelerimizin yıllık performansları kamuoyu ile paylaşılacak ve kendi kendileri ile yarışır hale getirilecek."

ENGELSİZ EĞİTİM' İÇİN BİRÇOK İLKE İMZA ATILDI

Açıklamada, Yükseköğretim sisteminde ilk kez 'Engelliler Destek Programı' adlı bir önlisans programının açıldığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖK 100/2000 Doktora Projesinde öncelikli alanlar kapsamında 'İşaret Dili' de yer aldı. Engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapan üniversiteler ödüllendirilerek bu üniversiteler kılavuzda belirtildi. Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 2017 yılında verilmeye başlanılan 'YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin üçüncüsü verildi. Ödüller, 'bireysel' ve 'kurumsal' olmak üzere 2 kategoride sahiplerini buldu."

Açıklamada ayrıca, Sanayii ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokoller ile öğrenci ve akademisyen odaklı bir dizi iyileştirici ve geliştirici kararlar alındığı bildirildi.

ANKARA, -