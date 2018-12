Türkiye'deki Z Kuşağı Paradan Çok Çalışacağı Şirketteki Teknolojiye Önem Veriyor

Kaynak: İHA

Dünya çapında 17 ülkede 12 binden fazla lise ve lise sonrası okullara devam eden öğrencilerle yapılan çalışma, Türkiye 'de gelecek neslin beklentilerine ışık tuttu. Sonuçlara göre, Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 86'sı en son teknolojilerle çalışma konusunda ilgi göstererek tüm dünyadaki akranlarını geride bıraktı.Teknoloji odaklı bir düşünce yapısı geliştiren Z kuşağı (1996 ve sonrası doğanlar), iş dünyasına yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor. Dell Technologies'in 17 ülkede 12 binden fazla lise ve lise sonrası okullara devam eden öğrencilerle gerçekleştirdiği küresel araştırmaya göre, 1996 yılından sonra doğan ve Y Kuşağının ardından gelen Z Kuşağı, derin bir evrensel teknoloji anlayışının yanı sıra teknolojinin çalışma ve yaşama biçimlerimizi dönüştürme potansiyelinin de farkında.Araştırmanın Türkiye sonuçlarını değerlendiren Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu , 1996 ve sonrasında doğan, yakın gelecekte çalışan an kitleyi oluşturacak Z jenerasyonun beklentilerini ve fikirlerini araştırmak istediklerini vurgulayarak ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar hakkında bilgi verdi.Türkiye'deki Z kuşağı için para değil teknoloji önemliTürkiye'deki öğrencilerin yüzde 86'sının en son teknolojilerle çalışma konusuna ilgi gösterdiğini aktaran Dumlu, "Türkiye'de araştırmaya katılan gençler paradan çok çalıştığı şirketteki teknolojiye önem veriyor. Aynı oran ABD 'de sadece yüzde 66. Burada Türkiye diğer ülkelerden ciddi bir şekilde ayrılıyor" dedi.Türkiye'deki Z neslinin teknoloji okur yazarlığında kendisine yüzde 47 oranla güvendiği söyleyen Dumlu, "Yüzde 47 diyor ki; 'Ben teknoloji okur-yazarlığında çok iyi bir durumdayım. Aynı oran İngiltere 'de yüzde 30, dünya ortalamasında ise yüzde 33" şeklinde bilgi verdi.Dumlu, araştırmada bir diğer önemli noktayı şu şekilde belirtti: "Bizim açımızdan önemli noktalardan birisi de veri analizlerini ve sonuçlarını değerlendirmeydi. Türkiye'deki gençlerin yüzde 32'si veri analizinde ve bunları değerlendirmekte mükemmel olduğunu düşüyor. Aynı oran dünya ortalamasında yüzde 23, ABD'de yüzde 19 seviyesinde bulunuyor. Bu da bizim için ilginç olan sonuçlardan birisiydi "diye konuştu.Ebeveyn ya da arkadaşlardansa sosyal medyaya güveniyoruzAçıklanan araştırma sonuçlarına göre dünya çapında Z jenerasyonu, ilk kez bir şey yapmaya ihtiyaç duyduklarında değişik gruplardan tavsiyeler almayı tercih ediyorlar. İngiltere'de ebeveynlere ya da daha yaşlı insanlara danışılırken, Fransa 'da arkadaşlara güveniliyor. Türkiye'de ise Z jenerasyonu ilk kaynak olarak ve iş yerinde bir ihtiyacı olması durumunda YouTube videolarını tercih edeceğini belirtiyor.Türkiye'deki Z Kuşağı teknolojiyi geliştiren taraf olmak istiyorÜlkemizdeki Z kuşağının yüzde 57'si dünya ortalamasını aşarak araştırma ve geliştirme gibi teknolojinin geliştirildiği alanlarda, yüzde 35'i IT gibi teknolojinin uygulandığı alanlarda, yüzde 42'si ise siber güvenlik gibi teknolojinin olması gerektiği gibi kullanılmasını sağlayan alanlarda çalışmak istediğini söylüyor.Teknoloji yeteneklerimize güveniyoruz ama tecrübe istenmesinden endişe ediyoruzTürkiye'deki Z jenerasyonunun yüzde 57'si, okuldan mezun olduğunda işe girerken çalışanlarda aranan teknoloji yetenekleri konusunda kendine güveniyor. Fransa'da bu oran yalnızca yüzde 40. Ancak Türkiye'deki her iki Z jenerasyonuna dahil olan gençten biri okul bitip, işe başladığında çalışmadan tecrübe edinmek mümkün olmadığı halde çalışanlardan tecrübe istenmesinden endişe ediyor.Makinelerle birlikte çalışacağımızı düşünüyoruzTürkiye'deki Z jenerasyonunun yüzde 53'ü insan ve makinelerin entegre bir ekip olarak çalışmasını bekleyerek bu alanda dünyanın en iyimser kitlesini oluşturdular. Bununla birlikte Türkiye'deki Z jenerasyonunun yüzde 43'ü 2030 yılında müşteri hizmetleri işinin yerini teknolojiye bırakacağını düşünüyor.Veri güvenliğini en çok biz önemsiyoruz ama en az biz dikkat ediyoruzTeknolojiyi kullanırken kişisel verinin güvenliği Türkiye'deki Z jenerasyonu için (yüzde 61) dünya ortalamasının (yüzde 44) üzerinde önem taşırken, sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmede (yüzde 61) ortalamanın (yüzde 72) gerisinde kalıyor.İş arkadaşlarımızla telefonda iletişim kurmayı tercih ediyoruzAraştırma Türkiye'deki Z kuşağının çalışma ortamında öncelikli iletişim yolu olarak telefonla görüşmeyi tercih ettiğini ortaya koydu. Buna göre araştırmaya katılan gençlerin yüzde 38'i iş arkadaşı ya da yöneticisiyle telefonda iletişim kurmayı tercih ettiğini söylerken, dünya ortalaması yalnızca yüzde 21. ABD'de bu oran yüzde 11'e kadar düşüyor. Dünyadaki Z jenerasyonun yüzde 43'ü, ABD'deki aynı jenerasyonun yüzde 47'si yüz yüze görüşmeyi tercih ederken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 31.Alınan bilgiye göre söz konusu araştırma Dell Technologies tarafından görevlendirilen bağımsız bir araştırma firması gerçekleştirilirken Ağustos - Eylül 2018 arasında dünya çapında 17 ülkede lise ve lise sonrası okullara devam eden öğrencilerin sorulan sorulara verdiği cevaplarla oluşturuldu.Anket 12 dile çevrilerek 16-23 yaşları arasındaki 12 binden fazla kişi tarafından tamamlandı. Önümüzdeki yıllarda iş gücüne katılacak olan Z kuşağından öğrencilerin, teknoloji ve iş dünyası ile ilgili mevcut yaklaşımları ve düşünceleri hakkında somut bilgi toplamak amacıyla gerçekleştirilen araştırma, aynı türdeki en büyük çalışmalardan biri olarak bulunuyor. - İSTANBUL