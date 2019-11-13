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Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi

Türkiye'nin Antep fıstığı ihracatı, yılın 10 ayında 111 milyon 624 bin dolara ulaştı, fıstık ihracatında şimdiden 2018 yılı ihracat rakamı aşıldı.

13.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:22Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi
'nin Antep fıstığı ihracatı, yılın 10 ayında 111 milyon 624 bin dolara ulaştı, fıstık ihracatında şimdiden 2018 yılı ihracat rakamı aşıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığı, yurt dışında da rağbet görüyor.
AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 yılında 105 milyon 659 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı. 2019 yılının 10 aylık döneminde ise geçen yılın rakamları aşılarak 93 ülkeye yapılan ihracatta 111 milyon 624 bin dolarlık gelir elde edildi.
İhracat yapılan ülkeler arasında İtalya, , Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Fransa, ABD, Kuveyt, Libya, Birleşik Krallık, Avusturalya, Kanada, Romanya, Tayland, Panama, Danimarka, İsrail, Yunanistan ve Japonya da yer aldı.
Antep fıstığı ihracatında ilk sırayı 1 milyon 559 bin tonla İtalya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 37 bin tonla Almanya ve 662 bin tonla Beyaz Rusya izledi.
- "2019'un ihracatı güzel gidiyor"
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracat rakamlarının yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Fıstıkta bir yıl rekoltenin yüksek, bir sonraki yıl ise düşük olduğunu anlatan Kızıldemir, "Fıstık ihracatının yüksek olması Türkiye ve üreticiler için çok sevindirici bir durum. Bu yıl fıstık rekoltesi düşüktü, önümüzdeki yıl herhangi bir doğa olayı olmazsa yüksek rekolte bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl ihracat miktarımız daha da artacak. Şanlıurfa, Türkiye'de en fazla fıstık üretiminin olduğu şehir. Ürettiği fıstıkları hem yurt içine hem de yurt dışına satıyor." diye konuştu.
Şanlıurfa'daki tesisinde fıstık işlemesi yapan Bahayeddin Tatlı da dedesinden öğrendiği fıstık işlemeyi 40 yıldır sürdürdüğünü belirtti.
Fıstık sektöründe 2019 yılının güzel geçtiğini, Çin'e de fıstık ihracatına hazırlandıklarını vurgulayan Tatlı, şunları söyledi:
"2018 yılında yaklaşık 2 bin ton üretim yaptık, hem iç fıstık hem de kabuklu olarak hazırladığımız bu üretimleri iç piyasaya ve ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderdik. Almanya, Fransa, İran, Kırgızistan ve Özbekistan'a gönderdik. 2019'un ihracatı güzel gidiyor, her sene İran'dan alırdık, 2019'da İran bizden mal aldı. Başta Almanya, Fransa, İtalya, Kırgızistan'a gönderdik. Çin'e numuneler gönderdik, fiyatta anlaşırsak haftada 20 ton gönderceğiz."

Gaziantep, Almanya, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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