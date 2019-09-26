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Türkiye'den 19 bin Etiyopyalı öğrenciye kırtasiye yardımı - ADDİS

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kırtasiye yardımlarının bulunduğu koliler Etiyopyalı çocuklara kırtasiye yardımı yapılması Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp ile röportaj Yapı Merkezi Etiyopya Ülke Müdürü Murat Öcal ile röportaj Türkiye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da öğrencilerin...

26.09.2019 16:20
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kırtasiye yardımlarının bulunduğu koliler
Etiyopyalı çocuklara kırtasiye yardımı yapılması
Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp ile röportaj
Yapı Merkezi Etiyopya Ülke Müdürü Murat Öcal ile röportaj Türkiye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da öğrencilerin okul ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması için başlatılan kampanya kapsamında 19 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.
Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği ve Etiyopya'da demir yolu projesini tamamlamak üzere olan Türk şirketi Yapı Merkezi ortaklığında Addis Ababa'da 19 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırıldı.
Addis Ababa Şehir Yönetiminin bu yıl tüm şehirdeki öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak için başlattığı ücretsiz kırtasiye, kitap, gıda ve üniforma kampanyası ülkede ilk olma özelliği taşıyor.
Yardımların bir kısmının ulaştırıldığı Bole İlkokulundaki dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, şehirde başlatılan kampanyayı öğrenir öğrenmez hareket geçtiklerini ve Yapı Merkezi'nin projeye katkıda bulunmayı kabul ettiğini belirtti.
Yapı Merkezi Etiyopya Ülke Müdürü Murat Öcal, 19 bin öğrenciye öğrenim hayatlarında yardımcı olacak şekilde malzeme yardımı yapıldığını ve şehrin Bole ilçesindeki tüm okullara bu desteğin ulaştırılacağını ifade etti.
Türkiye'den 19 bin Etiyopyalı öğrenciye kırtasiye yardımı - ADDİS

Yapı Merkezi Şirketler Grubu, Addis Ababa, Etiyopya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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