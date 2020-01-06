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Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi

Türkiye, 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihracatıyla 1 milyar 93 milyon 537 bin 514 dolar gelir sağladı.

06.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:42 Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi
, 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihracatıyla 1 milyar 93 milyon 537 bin 514 dolar gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun ilk 4 ayı olan 1 Eylül-31 Aralık 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 661 dolardan işlem gördü.
Bu dönem 158 bin 584 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 93 milyon 537 bin 514 dolar kazanç elde edildi.
Geçen sezonun aynı döneminde, 117 bin 783 ton fındık ihraç edilerek 654 milyon 763 bin 771 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Türkiye, İhracat, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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