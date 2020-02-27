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Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını bildirdi.

27.02.2020 21:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:43Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, , İrlanda, Malta, Portekiz ve vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına dair kabul ettiği karar hakkındaki soruya, yazılı yanıt verdi. Aksoy, "Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu adımla, söz konusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



Hırvatistan, Norveç, Güncel

Kaynak: DHA

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