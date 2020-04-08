Türkiye'den 5 ülkeye sağlık malzemesi yardımı (5)

UÇAK ANKARA'YA DÖNDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele için hazırlanan maske, tulum ve tanı kitlerini Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova 'ya götüren Türk Hava Kuvvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi uçağın, 12 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara 'ya döndüğü belirtildi.

Kaynak: DHA