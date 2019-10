Türkiye'den 6 banka 'Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt etti

Türk finans sektörünün önde gelen 6 bankası BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt ederek küresel bir sorumluluk üstlendi. Prensipler çerçevesinde enerji verimliliği sağlayan, sürdürülebilir ve doğal kaynaklara zarar vermeyen projelere daha fazla finansman sağlanması hedefleniyor.Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen, dünya çapında toplam aktif büyüklükleri 47 trilyon doları aşan 130 bankanın kurucu imzacı olduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri (Principles for Responsible Banking), 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında lanse edildi. Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensiplerini uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye 'den de Garanti BBVA, ING, Kalkınma Yatırım Bankası, Şekerbank, TSKB ve Yapı Kredi sürdürülebilirlik için tüm sektörlere örnek olacak küresel sorumluluk üstlendi.Sorumlu Bankacılık Prensiplerini imzalayan Türk finans sektörünün önde gelen altı bankası, bu doğrultuda bankacılığın tüm iş süreçlerinde gerçekleştireceği dönüşümlerin, topluma ve sürdürülebilir bir geleceğe nasıl katkıda bulunacağını aktarmak üzere ortak bir basın toplantısı düzenleyerek konunun önemine dikkat çekti. Toplantı; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Satı Balcı, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü ve Yapı Kredi Grup Direktörü Mehmet Erkan Akbulut'un ev sahipliğinde; Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat'ın katılımı ile gerçekleşti.Toplantıda verilen bilgilere göre Sorumlu Bankacılık Prensipleri, doğal kaynaklarla birlikte çevreye, sosyal etkisi yüksek cinsiyet eşitliği sunan ve her kesimin ekonomiye katılmasını amaçlayan projelere daha fazla önem verilmesi üzerinde duruyor. Bankalar, uyum, etki, müşteriler, paydaşlar, yönetişim ve hedef belirleme, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi 6 maddeden oluşan prensipleri uygulamayı taahhüt ediyor."Bankalar, kendi kriterlerini belirleyecek"Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Sorumlu bankacılık prensipleri altında 6 madde var. Bu 6 madde altında bankalar, kendi kriterlerini belirleyerek bu konularla ilgili bir takım taahhütlere girecekler. Örneğin; müşterilerimize yönelik bir kredi portföyünü ne şekilde yapacağımıza karar vereceğiz. Analiz edip, risklere göre ileri dönemdeki etkilerini tespit edeceğiz. Ağırlık vereceğimiz projelerde bir takım taahhütlere gireceğiz. Stratejilerimiz içerisinde sorumlu bankacılık prensiplerini, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konularını entegre edeceğiz. En önemlisi kendi iç organizasyonlarımızda bunlara yönelik doğru kurumsal yönetişim konularını dahil edeceğiz. Ekiplerimize çevreden sosyal konularda bilgisi olan mühendisleri dahil edeceğiz. Bu belirlediğimiz hedefleri ne şekilde uyguladığımızı takip ediyor olacağız" dedi.Enerji verimliliği, yenilebilir enerjideki yatırımlar ve cinsiyet eşitliğini destekleyen ve toplumda her kesimin ekonomiye dahil olmasını sağlayan yatırımları finanse etmenin önümüzdeki dönemde bankacılığın en temel sorumluluğu olacağını belirten Ebru Dildar Edin, "Her tarafa dokunduğumuz için bankacılık sektörünün bu konularda alacağı aksiyonların ekonomiye ve dünyaya olumlu katkılarının çok farkındayız ve bunlara yönelik daha aktif rol alacağız. Şu anda 6 banka imzaladı inanıyorum ki Türkiye'deki bankalarının çoğu bu konunun imzacısı olacak" ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık İlkeleriSürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek için tüm dünyada küresel finansın üçte ikisini oluşturan bankacılık için yol haritası belirleyen prensipler, aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturuyor. Bir anlamda bankacılık sektörünün 21'inci yüzyıl toplumu ve ekonomisindeki yerini tanımlayan ve şekillendiren Sorumlu Bankacılık Prensipleri, toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün etkisini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. - İSTANBUL