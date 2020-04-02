Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'den 7 ayda 1 milyar 647 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Türkiye'den 7 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 647 milyon dolar gelir elde edildi.

02.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:06
Türkiye'den 7 ayda 1 milyar 647 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı
Türkiye 'den 7 aylık dönemde yapılan fındık ihracatından 1 milyar 647 milyon dolar gelir elde edildi.
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun 1 Eylül 2019-31 Mart 2020 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 672 dolardan işlem gördü.
Söz konusu dönemde 250 bin 775 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 647 milyon 696 bin dolar gelir elde edildi.
İhracatın 194 bin 898 tonu AB ülkelerine gerçekleştirildi. AB dışındaki Avrupa ülkelerine 15 bin 937 ton, denizaşırı ülkelere 26 bin 579 ton ve diğer ülkelere ise 13 bin 361 ton fındık satıldı.
Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 188 bin 753 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 86 milyon dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'den 7 ayda 1 milyar 647 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Batman'da tekstil fabrikası sağlıkçılara günde bin maske hediye edecek - Haber 18:31: Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 21 yaralı (3) - Haber 18:31: Şemdinli'de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı - Haber 18:30: Sosyal yardım sosyal mesafeyi unutturdu - Haber 18:30: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber