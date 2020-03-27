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Türkiye'den, AB Katılım Müzakereleri'ne başlayan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tebrik mesajı

DIŞİLERİ Bakanlığı, "Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamaları kararlaştırılan dost ve müttefiklerimiz Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ve AB'yi tebrik ediyoruz" açıklaması yaptı.

27.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:24
Türkiye'den, AB Katılım Müzakereleri'ne başlayan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tebrik mesajı

DIŞİLERİ Bakanlığı, "Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamaları kararlaştırılan dost ve müttefiklerimiz Kuzey Makedonya ve Arnavutluk 'u ve AB'yi tebrik ediyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamaları kararlaştırılan dost ve müttefiklerimiz Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ve AB'yi tebrik ediyoruz. Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik bütünleşmelerini başından beri desteklemiş ve kendisi de müzakere eden aday bir ülke olan Türkiye, gecikmeyle de olsa alınan bu kararın bölgenin istikrarı ve refahına ve AB'nin küresel bir güç olma yolundaki çabalarına önemli katkılar sunacağına inanmaktadır. AB'nin sahip olduğu en önemli yumuşak güç aracı olan genişleme politikasının inandırıcı ve adil olmasına, dar görüşlü ulusal çıkarlar uğruna siyasileştirilmemesine ve 7 aday ülkeyi  teşvik etmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Güncel

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