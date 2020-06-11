Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı (2)

UÇAK, AFGANİSTAN'A ULAŞTI MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, tıbbi yardım malzemesinin taşındığı askeri uçak, Afganistan'a ulaştı.

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı (2)
11.06.2020 20:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:27

UÇAK, AFGANİSTAN'A ULAŞTI 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, tıbbi yardım malzemesinin taşındığı askeri uçak, Afganistan'a ulaştı. Uçağı, Halk Sağlığı Bakan Vekili Dr. Ahmad Jawad Osmani, Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul, Askeri Ataşe Albay Ertuğrul Bayram Ak ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.Öte yandan yapılan açıklamada, "Afganistan'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Afganistan Cumhurbaşkanı Mohammad Ashraf Ghani'ye yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Afganistan, Twitter, Güncel, Haber

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