"Türkiye'den Almanya'ya göçenler ekonomik ve sosyal yapıya da katkıda bulundu"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye 'den Almanya 'ya göçenlerin, ülkenin iş gücünün yanı sıra ekonomik ve sosyal yapısına da katkıda bulunduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu genç ve dinamik neslimiz her geçen gün daha da donanımlı bir şekilde bulunduğu topluma ve buradaki varlığımıza nitelikli katkılar sunarken ana vatan ve ana diliyle de bağını koparmadan iki ülke ilişkilerinde de önemli pay sahibi olacak." ifadelerini kullandı.YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre YTB Başkanı Eren, Almanya'ya göçün 58'inci yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Eren, Türkiye'den Almanya'ya göçenlerin, ülkenin sadece iş gücüne değil ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapısına da aktif katkı sunduğunu vurguladı.Başkan Eren, YTB'nin eğitim, kültür ve kapasite geliştirme çalışmaları başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik projelere devam edeceğinin de altını çizdi.Avrupa ülkelerinin, Avrupa'daki Türk varlığını bir kazanım olarak görmesi gerektiğini vurgulayan Eren, şöyle devam etti:"Geçen zaman sadece Almanya'nın iş gücüne değil ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapısına da aktif katkı sundukları bir süreci doğurdu. Bu süreçte, birçoğu, dilini dahi bilmedikleri bu ülkede birer başarı hikayesinin kahramanı olan ilk nesil, bugün dördüncü nesle ulaşmış durumda. İnanıyorum ki bu genç ve dinamik neslimiz her geçen gün daha da donanımlı bir şekilde bulunduğu topluma ve buradaki varlığımıza nitelikli katkılar sunarken ana vatan ve ana diliyle de bağını koparmadan iki ülke ilişkilerinde de önemli pay sahibi olacak."Almanya'ya ilk etapta 2 bin 500 Türk göç etmiştiAçıklamada ayrıca, 58 yıl önce 30 Ekim 1961 tarihinde, Almanya'nın Bonn kentinde imzalanan "İşgücü Alımı Anlaşması" ile ilk etapta 2 bin 500 Türk vatandaşının Almanya'ya göç ettiği vurgulandı.Türk vatandaşlarının, aradan geçen sürede Almanya'da siyasetten ekonomiye, kültürden spora toplumun her alanında varlığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, 3,5 milyonu aşkın nüfusla Türk vatandaşlarının dördüncü nesle ulaştığı, YTB'nin yurt dışındaki tüm vatandaşlar için olduğu gibi Almanya'daki vatandaşlar için de eğitim, kültür, hukuk gibi birçok alanda proje yürüttüğünün altı çizildi.