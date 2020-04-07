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Türkiye'den Arnavutluk'a ambulans yardımı

Türkiye tarafından Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetlerine hibe edilen 6 ambulans düzenlenen törenle teslim edildi.

07.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:00
Türkiye'den Arnavutluk'a ambulans yardımı
Türkiye tarafından Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetlerine hibe edilen 6 ambulans düzenlenen törenle teslim edildi.
Başkent Tiran'daki Silahlı Kuvvetler Destek Komutanlığı'nda düzenlenen teslim törenine Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz ve diğer yetkililer katıldı.
Xhaçka, burada yaptığı konuşmada, ambulansların birer mini acil durum ve mini hastane olduklarını belirterek, ambulansların gerekli tüm unsur, teknoloji ve ekipmanlarla iyi donanımlı olduklarını söyledi.
Xhaçka, "Kendisi de salgınla mücadele etmesine rağmen bizim bu zor günlerde yanımızda bulunan dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'ye Arnavutluk hükümeti adına iki kez şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugün itibarıyla bu ambulanslar, sivil acil durumlar çerçevesinde Silahlı Kuvvetlerin operasyonel bir parçası olacak ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde kaza veya diğer tıbbi acil durumlarda acil ihtiyaçları karşılamak üzere Travma Hastanesine ilişkilendirilecektir." ifadesini kullandı.
Cengiz ise Türkiye'nin Arnavutluk'a yardımlarının devam edeceğini vurguladı.
Arnavutluk hükümetinin tüm çabalarıyla koronavirüs ile mücadeleden zaferle çıkacağına inandıklarını belirten Cengiz, "Türkiye her zaman zor zamanlarda Arnavutluk'un yanında olmuştur. Bu 6 ambulansı hediye ederek, sahip olduğumuz geleneği sürdürüyoruz. Türkiye'nin Arnavutluk'a, Arnavut halkına yardımıları devam edecek ve bunların uzun yıllar boyunca kullanılabilir olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Şubat ayında, güvenlik ve savunma alanındaki etkileşimi güçlendirmek ve yoğunlaştırmak amacıyla Arnavutluk ile Türkiye arasında 2020 Savunma İş Birliği Planı imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Arnavutluk, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye'den Arnavutluk'a ambulans yardımı - Haberler

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