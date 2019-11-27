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Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı

Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

27.11.2019 03:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 03:06Türkiye'den Arnavutluk'a gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı
sonrası 'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Uçakla geldikleri Tiran'dan kara yoluyla Dıraç'a geçen ekipler, vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak amacıyla yerel yetkililerle irtibat kurdu.
Yetkililerin yönlendirmesiyle kentte bir bina enkazına gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri, burada sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı.
Türk arama kurtarma ekiplerinin, çalışmalarını vardiyalar halinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
Bölge insanı da Türk ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.
Deprem nedeniyle çevredeki bazı binalarda da ağır hasar olduğu görüldü.

Arnavutluk, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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