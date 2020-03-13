Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor
Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor
13.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:01
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya , Fransa , İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda 'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haberler
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti