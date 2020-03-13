Menü
Haberler ›› Dünya ››Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor - Haberler

Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor

13.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:01
Türkiye'den Avrupa ülkelerine uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruluyor
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya , Fransa , İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda 'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Hollanda, Almanya, Fransa, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Haberler
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti