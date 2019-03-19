Türkiye'den Azerbaycan'a Türk Müzik Aletleri Hediye Edildi

Kaynak: AA

Türkiye'den Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Müzik Kültürü Devlet Müzesine, Türk müziğinin önemli parçalarından 12 enstrüman hediye edildi.Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın desteğiyle Azerbaycan Müzik Kültürü Devlet Müzesine Türkiye'den, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat ve müzik aletleri ustası sanatçı Feridun Obul tarafından hediye edilen, aralarında cura, tütek, Karadeniz kemençesi, çift davul, nefir, sipsi ve cümbüşün de bulunduğu 12 müzik enstrümanının tanıtımı yapıldı.Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Abulfaz Garayev, burada yaptığı konuşmada, müzik ve müzik enstrümanlarının Azerbaycan halkının kültüründe önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, buna UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren Azerbaycan mugamını örnek gösterdi.Garayev, Azerbaycan Müzik Kültürü Devlet Müzesinin kültürel bağlamda özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu müzede sadece müzik enstrümanları sergilenmiyor aynı zamanda eski müzik ve müzik enstrümanları yaşatılıyor." dedi.Bakan Garayev, bu kapsamda Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfının Türk kültürü ve zengin mirasını tanıtma çalışmalarını takdir etti.Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva da Türk dünyasının iki kardeş ülkesi Azerbaycan ve Türkiye arasındaki daimi dostluk ve mevcut çok yönlü iş birliğinden bahsederek, söz konusu etkinliğin Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" ifadesini onayladığını söyledi.Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Efendiyeva, vakfın amacının müzik dahil Türk dünyasının kültürel mirasını korumak ve dünyayı tanıtmak olduğunu belirtti.Efendiyeva, Türk dili konuşan halkların kültürel mirasını incelemek ve geniş izleyici kitlesine sunmak için Azerbaycan Müzik Kültürü Devlet Müzesinde, Vakfın himayesinde "Türk Dünyası Müzik Aletleri Merkezi"nin kurulmasını önerdi.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da iki ülke ve halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmede kültür ve müziğin önemini vurguladı.Azerbaycan Müzik Kültürü Devlet Müzesi Müdürü Alla Bayramova, müzeye Türkiye'den, DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Akat ve müzik aletleri ustası sanatçı Obul'un, 12 enstrüman hediye etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Müzede 6 bin kadar eser bulunduğunu belirten Bayramova, hediye edilen aletlerin müzenin koleksiyonuna önemli katkısı olacağını bildirdi.Etkinlik, Azerbaycan Eski Müzik Aletleri Topluluğunun çaldığı mugamlar ve türküler eşliğinde sona erdi.