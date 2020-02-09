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Türkiye'den Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik

Türkiye, Azerbaycan'da düzenlenen milletvekili seçimlerinin hayırlı olmasını diledi ve seçimlerdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.

09.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:56Türkiye'den Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik
, 'da düzenlenen milletvekili seçimlerinin hayırlı olmasını diledi ve seçimlerdeki başarısı dolayısıyla İlham Aliyev'i tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin tebrik edildiği açıklamada, "Seçimlerin tüm ülke çapında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, "Azerbaycan makamlarının seçimlerin demokratik ilkeler ve şeffaflık standartları içinde gerçekleştirilmesi için başından beri gösterdikleri gayretlerin ve Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği olgunluğun takdire şayan olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesi yer aydı.
Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın 1314 adayın yarıştığı seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izledi.
Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

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Kaynak: AA

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