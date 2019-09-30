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Türkiye'den Azez'e okul desteği

Türkiye'nin destekleri ile Azez'de açılan 2 ortaokul ile Suriyeli çocuklar eğitimlerine devam edebilecek.

30.09.2019 12:49Türkiye'den Azez'e okul desteği
Türkiye'nin destekleri ile Azez'de açılan 2 ortaokul ile Suriyeli çocuklar eğitimlerine devam edebilecek.

Suriye'de yıllardır süren savaşta binlerce kişi hayatını kaybetmiş, evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Savaştan en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğu Suriye'de de eğitim aksamıştı. Türkiye'nin destekleriyle Suriyeli çocuklar eğitimlerine devam etmeye çalışıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardımlarıyla Suriye'nin Azez kentinde 2 ortaokul açıldı. Şehit Ahmed İbrahim Naffal adı verilen okulda bulunan 12 sınıfta Suriyeli çocuklar eğitimlerine devam edebilecek.

Öğrencilere çanta ve okul malzemeleri dağıtımı yapıldı. - AZEZ

Türkiye, Azez, Güncel

Kaynak: İHA

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