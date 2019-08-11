Haberler» Güncel» Haber

Türkiye'den Bingazi'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.

11.08.2019 09:20 Türkiye'den Bingazi'deki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bingazi'de dün meydana gelen bombalı araç saldırısında BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) personeli 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. BM'nin Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin temini yönündeki gayretlerine desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.
(İlker Turak/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:27   NİJERYA'DA KAÇIRILIP SERBEST BIRAKILAN DENİZCİLER İSTANBUL'DA
09:26   Deprem bölgesinde bayram namazı mesirelikte kılındı
09:24   Japonya'da Kurban Bayramı coşkusu
09:24   Malatya'da bayram namazında camiler doldu taştı
09:24   Türkiye'den Bingazi'deki saldırıya kınama
09:24   Yüksekova'da Vatandaşlar Bayram Namazı Sonrası Mezarlıklara Akın Etti
09:24   Vali Kaymak ve Başkan Demir vatandaşlarla bayramlaştı