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Türkiye'den "Bolivya'ya seyahat" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından ülkenin bazı kentlerinde yer yer şiddet de içeren kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

12.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:50Türkiye'den
Dışişleri Bakanlığı, 'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından ülkenin bazı kentlerinde yer yer şiddet de içeren kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinden "Bolivya için Seyahat Uyarısı" başlıklı açıklama yayımlandı.
Bolivya'da yaşanan son gelişmeler ışığında, başta başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitlesel eylemler düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bolivya'da yaşayan veya Bolivya'ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir."

Bolivya, Güncel

Kaynak: AA

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