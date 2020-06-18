Türkiye'den Bosna Hersek'e polis üniforması desteği

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) polis üniforması yardımında bulunuldu.

18.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:29
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) polis üniforması yardımında bulunuldu.
Bosna Hersek'teki en önemli emniyet birimlerinin başında gelen SIPA'nın merkez binasında gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile SIPA Müdür Yardımcısı Djuro Knezevic katıldı.
Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iş birliğinin en güzel yansımalarından birinin güvenlik alanında olduğuna işaret ederek, SIPA'nın üniforma ihtiyacının geçen yıl kendilerine iletildiğini anımsattı.
Türkiye'den gelen üniformaların bugünkü törenle SIPA'ya teslim edildiğini söyleyen Koç, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bir dönemde iş birliğinin yoğun bir şekilde devam etmesi bizim için oldukça anlamlı." dedi.
Koç, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde temasların sürdüğünü belirterek, birçok alanda güvenlik boyutlu çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
Knezevic ise SIPA'nın teknik ve donanım altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye'nin sağladığı bu yardımın kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’den Bosna Hersek’e polis üniforması desteği

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Haber

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