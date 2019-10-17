Türkiye'den Çin'e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihracatı

Tamamlandığında 65 ülke ve 3 milyarlık nüfusu etkileyecek olan 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi şimdiden Türkiye ile Çin arasındaki ticareti canlandırdı. İstanbul'da şekerleme alanında üretim yapan bir firma Çin'e 90 bin dolarlık pamuk şeker ihraç etti. Firma temsilcisi Coşkun Mıcık, "Çin bütün dünyaya pamuk şeker makinesi satarken biz Türkiye'den Çin'e pamuk şeker ihraç ettik, gururluyuz" dedi.

Latin Amerika'nın en büyük tedarik, perakende ve süpermarket zincirlerinin de aralarında bulunduğu 10 firma, Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı kapsamında Türkiye'deki firmalarla iş birlikleri gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla İstanbul'a geldi.

Kolombiya ve Şili 'de iş yapan 10 firma, tedarik ve perakende pazarının büyük bir bölümünü elinde tutuyor. Yıllık iş hacimleri 2,5 milyar doların üzerinde olan bölgenin en büyük süpermarket zincirlerinin yetkilileriyle, birlik üyesi olan firmalar ikili görüşmeler gerçekleştirip, ticari iş anlaşmalarına imza attı.

"GÖRÜŞMELER İYİ GEÇTİ"

İstanbul'da pamuk şeker, lolipop, aromalı ve kaplamalı mısır üretimi yapan Bayşeker fabrikası temsilcileri de programa katılarak ithalatçı firmalarla görüşmeler yaptı. Daha önceki nitelikli alım heyeti programlarına katıldıklarını ve görüşmelerden oldukça memnun kaldıklarını söyleyen fabrika temsilcisi Coşkun Mıcık, 2 yıldır ihracat yaptıklarını dile getirdi. Mıcık, "İHBİR ihracat yapmamız için bize çok güzel kapılar açıyor. Yıl başında Şili ve Kolombiya'dan gelen nitelikli alım heyetleri programına katılmıştık. Müşteriler tekrar ürünler üzerine görüşmek isteyince yine katıldık. Görüşmeler çok iyi geçti, Şili'den 3 ithalatçı firma ile iletişim halindeydik onlar geldi. Ürünlerimizi detaylı olarak anlattık, çok yakın zamanda sipariş geçeceklerini söylediler" diye konuştu.

MISIR GRUBU ÜRÜNLERİNE İLGİ VAR

Pamuk şeker, lolipop, aromalı ve kaplamalı mısır ürettiklerini aktaran Mıcık, "Anadolu mısırı kullanıyoruz, mısırların üzerine koyduğumuz renklendirici ve kaplamalar tamamen doğaldır. Görüşmeye gelen ithalatçı firma temsilcileri o yüzden ürünleri çok tercih ediyor. Özel paketleme sistemi sayesinde 1 yıl raf ömrü veriyoruz. Kolombiyalılar, mısır grubunda yer alan ürünleri tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ TİCARETİ HAREKETLENDİRDİ

2049 yılında tamamen biteceği öngörülen Tek Kuşak Tek Yol Projesiyle Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin daha gelişmesi hedefleniyor. Bu hattın yeniden canlanması amacıyla Çin ve bölge ülkelerinin 8 trilyon dolarlık yatırım yapacağı bekleniyor. Çin ve Türkiye arasındaki mutabakat çerçevesinde ticaret yolları için 40 milyar dolarlık bir bütçe öngörüldü. Proje daha tamamlanmadan ticari ilişkileri olumlu yönde etkiledi.

YENİ PAMUK ŞEKER SİPARİŞİ YOLDA

Çin'e pamuk şeker ihraç etmeye başladıklarını söyleyen Coşkun Mıcık, "Çok gururluyuz çünkü 1 buçuk yıl uğraştık. Hava ve kara yoluyla 4 aydır Çin'e ürün sevkiyatı yapıyoruz. Şu ana kadar 90 bin dolar civarında ihracatımız oldu. Yılbaşı için pamuk şeker istiyorlar, sipariş geçecekler. Çin bütün dünyaya pamuk şeker makinesi satarken biz Türkiye'den Çin'e pamuk şeker ihraç ettik" dedi.

TÜRK ÜRÜNLERİ ÇİN'DEKİ MARKETLERE GİRDİ

Ürünlerin doğal olmasını sevdiklerini dile getiren Mıcık, "Aynı zamanda Çin'de 20 bin mağazası olan bir market grubuna ürünlerimizi sokmayı başardık, çalışmaya devam edeceğiz. Ürünlere ilişkin geri bildirimler çok iyi. 1 yıl önce ürünlerin demolarını gönderdik, test ettiler, birkaç markette satış yapıldı ondan sonra talep ettiler. Ürünlerimizden memnunlar, lezzetlerimiz doğal olduğu için güzel geliyor" diye konuştu.

KOLOMBİYA'YA DA İHRACAT BAŞLIYOR

İhracatı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Mıcık, "Kolombiya'daki büyük bir market grubu görüşmeler sonrasında ürünlerimizi beğendi. Fakat kendi lezzetlerini gönderip onlara yaklaşmamızı istedi. 15 gündür Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Onların damak tadına göre lezzetleri birebir tutturduk. Cuma günü de üretilen ürünleri Kolombiya'ya göndereceğiz. Karamelli, çikolatalı mısırlarımızı çok beğendiler fakat kendi damak tatlarına göre tereyağıyla ve tuzla üretmemizi istediler, inşallah bu ürünün de ihracatına başlayacağız. Tüm dünya ülkelerine daha fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

JORQUERA: TÜRK ÜRÜNLERİNİ ŞİLİ'YE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

Şili'de mini marketlere gıda ürünleri dağıtan bir firma olduklarını söyleyen Irma Mariela Munoz Jorquera ise kahvenin yanında tüketilecek gofret ve şekerleme tarzında ürünler için Türkiye'de olduğunu dile getirdi. Jorquera, "Kahveyi yudumlarken yanında yiyebileceğimiz ürünleri arıyorum. Ayrıca bebek bezleri de çok ilgimi çekiyor, bu ürünleri de araştırıyorum. Şili'de bizim sektörde çok fazla rekabet var. O yüzden diğer ülkelerdeki ürünleri inceliyoruz ayrıca bizim için fiyat avantajı da çok önemli. Bu anlamda Türkiye'deki ürünlerin fiyatları uygun. Görüşmeler çok iyi geçti, problem yaşamadık o yüzden görüşmeleri uzatmayı düşünüyoruz. Şili'de Türk lezzetleri yaygın değil ben ürünleri denedim ve beğendim. Yaygın olmadığı için bu lezzetleri Şili'ye uygulamak istiyoruz" dedi.