Türkiye'den Çin'e teknoloji transferi

Türkiye'den Çin'e teknoloji transferiYerli imkanlarla geliştirilen 'Calma' sesli ortamda sessiz çalışma imkanı sunuyorİSTANBUL - Gürültülü ofis ortamında, bağımsız bir çalışma odası tasarlandı. Bir çok teknolojik özellik barındıran oda, Çin'e teknoloji transferi yoluyla gönderiliyor. İş ortamında bağımsız bir çalışma imkanı sunan 'Calma', teknoloji transferi yoluyla Çin'e götürülüyor. Yerli imkanlarla tasarlanan bağımsız çalışma odası niteliğindeki '"Calma" adı verilen akustik pod, Hollanda, Almanya, Avustralya, Şili, Bulgaristan, Malezya ve Dubai gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.Mobilya sektöründe faaliyet gösteren Nurus firmasının, ofislerde gürültüyü önlemek amacıyla geliştirdiği ürün, bir çok teknolojik özelliği içerisinde barındırıyor. Ürün, akıllı telefona yüklenecek mevcut bir program ile kontrol edilebiliyor. Çalışma alanını rezerve edecek kişi, akıllı telefonuna yüklediği program üzerinden 'Calma' ile bağlantı kurup, doğruluk sağlıyor ve belirtilen saatler arasında odada çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda sistem, üzerindeki akıllı ekran sayesinde yüz tanıma özelliğine de sahip. Tekerlekleri sayesinde kolaylıkla hareket ettirilip kilitlenen ürün, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenebiliyor.Ayrıca üründe ortamdaki hava kalitesini sağlanmak amacıyla üstün teknolojili filtreler ve az ses çıkaran havalandırma cihazları bulunuyor.Ürünü geliştiren şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, "Akustik podlar hakkında bilgi verdi. Temel amacımız ofis çok gürültülüyse rahat olabileceğiniz, çok sessiz ise kimseyi rahatsız etmeyeceğiniz, özel görüşmelerinizi yapabileceğiniz, konsantre olup çalışabileceğiniz ofisin içerisinde minik bir ofis yaptık. Ses içeriye girebiliyor, içeriden de dışarıya çıkabiliyor ama bu kontrollü şekilde oluyor. Ses şiddetini 20 ila 25 desibel düşürecek şekilde tasarladık. Esas amacımız dışarıdan içeriye ses girişini engellemek, içerideki sesi de emmek" diye konuştu.Gökyay çalışma kabinin 2 seneye yakın zamanda oluşturulduğunu belirterek Almanya ve Hollanda'da dağıtım yapıldığını kaydetti. Gökyay, aynı operasyon üzerinden Çin'deki bir firmayla anlaşma yapıldığını söz konusu firmanın teknoloji transferi sebebiyle yapılacak satışlar üzerinden belli bir pay ödeyeceğini söyledi.