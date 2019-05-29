Türkiye'den doğuştan engelli Üsküplüye ev bağışı

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Düzenlenen törenTürkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın açıklamasıÜsküplü Ertan Şakiri'nin açıklaması Türkiye'den doğuştan engelli Üsküplüye ev bağışıTürkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara: "Buradan bir kez daha iş adamlarımıza, zengin vatandaşlara sesleniyorum: Bugün bir Ertan kurtulur, bir başka çocuk kurtulur, benim hedefim dünyadaki bütün çocukların kurtulması"ÜSKÜP (AA) – Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın Aralık 2017'de başlattığı yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin yaptıkları bağışlarla alınan ev, doğuştan yürüme engelli Üsküplü Ertan Şakiri'ye teslim edildi.Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Büyükelçilik Konutu'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, Ertan Şakiri ve ailesi, büyükelçilik çalışanları ve hayırseverler katıldı.Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada, bugün bir rüyanın gerçekleştiğini ifade ederek, buna vesile olan Türkiye, Avrupa ve Kuzey Makedonya'daki hayırseverlere teşekkür etti.Göreve geldiğinde, Şakiri'nin 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kuzey Makedonya ziyareti sırasında görüştüğünü öğrendiğini anımsatan Kara, Şakiri ile 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Üsküp Büyükelçiliği önündeki gösteride tanıştığını kaydetti.Bunun ardından Şakiri'nin evini ziyaret ettiğini söyleyen Kara, bu evin eski ev olduğunu ve engelli kişiler için elverişli olmadığını gördüğünü belirtti.Kara, "Dedik ki burada bulunduğumuz süre boyunca güzel bir şeye vesile olalım. Bir kampanya başlatalım. Tabii burada hemen Ertan'ı çağırdık ve dedik bir basın toplantısıyla bunun duyurusunu yapalım. Aralık 2017'de yaptık, bir basın toplantısında (duyurusunu) gerçekleştirdik." dedi.Bu süreçte engelli Şakiri'nin hayatını kolaylaştıracak ev arayışına girdiklerini anlatan Kara, "Yani madem bu güzellik gerçekleşiyor, bu insanlar yaşadıkları o kötü şartları geride bıraksınlar ve yeni bir rüyayla hayata yeniden merhaba desinler." şeklinde konuştu.Henüz inşaatı tamamlanmamış apartman dairesinin giriş katında bir ev bulduklarını belirten Kara, ev sahibinin kampanyaya katkı sunmak adına evi indirimli fiyata sattığını, evin mobilyalarını ise Bursa'daki milletvekilleri, belediye ve diğer hayırseverler tarafından karşılandığını vurguladı."Benim hedefim dünyadaki bütün çocukların kurtulması"Kara, "Bu dünyada herkese yetecek kadar yemek var. Yeter ki bu dağılımı çok hassas bir şekilde gerçekleştirelim. Buradan bir kez daha iş adamlarımıza, zengin vatandaşlara sesleniyorum: Bugün bir Ertan kurtulur, bir başka çocuk kurtulur, benim hedefim dünyadaki bütün çocukların kurtulması." ifadelerini kullandı.İhtiyaç sahibi kişilere yardım sunup herkesin yüzünün güldürülmesi çağrısında bulunan Kara, "Biz istesek yapamayacağımız bir şey yok. Peygamber Efendimizin bir Hadis-i Şerifi var: 'Komşun açken, tok yatan bizden değildir'. O şiarla gerçekten hareket etmemiz gerekiyor. Kim olursa olsun. Bugün Ertan olur yarın bir başkası olur. Vatandaşları ayırt etmiyoruz. Hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun. Hep birlikte el ele verelim ve bu dünyayı güzelleştirmek için bu şekilde yeni adımlar atalım istiyorum." diye konuştu.Üsküp'ten Bursa'ya göçen engelli bir kızın hikayesini anlatan Kara, milletvekili olduğu dönemde herkesi yardım seferberliğine çağırdığını ve kötü şartlardaki gecekonduda yaşayan engelli kıza bir ev sağlandığını belirtti."Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir"Üsküplü Şakiri de kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere dua ettiğini ifade ederek kendilerine ev alınmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.Şakiri, "Türkiye Cumhuriyeti iyi ki var. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir." şeklinde konuştu.Büyükelçi Kara'nın kendisine sadece evin anahtarını vermediğini söyleyen Şakiri, yakın zamanda bir engelliler derneği açtıklarını kaydetti.Şakiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üç kez görüşme fırsatı bulduğunu dile getirerek, her zaman Türkiye'nin ve Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.Engelli Ertan Şakiri'nin annesi Meyrem Şakiri ise engelli oğluna gerekli şartları sağlayamadıklarını dile getirerek, "Evimiz çok küçük. Ondan dolayı Ertan için zor. Büyükelçimiz Ertan'a çok yardım etti. Allah razı olsun ondan. Bütün Türkiye'den Allah razı olsun. Bizim Türk milletimizi Allah eksik etmesin." diye konuştu.Tören kapsamında Şakiri yeni evin anahtarlarını Büyükelçi Kara'dan teslim alırken, tören sonrası Şakiri'nin yeni evi ziyaret edildi.