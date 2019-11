Türkiye'den dünyaya teknoloji transferi

Alman Cosmetic Solution GmbH firması ile Türkiye 'den Prokoz Kozmetik Medikal arasında yapılan anlaşma ile sağlık ve güzellik cihazları tüm dünyaya Türkiye'den gidecek.Alman Cosmetic Solution GmbH firması ile Türkiye'den Prokoz Kozmetik Medikal arasında yapılan anlaşma ile sağlık ve güzellik cihazları tüm dünyaya Türkiye'den gidecek. Bu anlaşma kapsamında +2020 yılında 2 milyon euro ihracat hedefleniyor, ayrıca üretim Yozgat 'ta yapılacak.Sektörde kalitesiyle bilinen bir Alman markası ile işbirliği yapıldığını ifade eden Prokoz Kozmetik Medikal kurucusu Dursun İnanır, "Dünyada sağlık ve güzellik cihazları üreten, AR-GE çalışmalarıyla ünlü niş ürünler üreten firmalar arasında ön sıralarda yer alan Cosmetic Solution ile yaptığımız bu işbirliği kapsamında Alman üretim standartlarına uygun şekilde Türkiye'de ürettiğimiz cihazlar Alman markası ve 'Made in Germany' kalitesi ile Türkiye'den tüm dünyaya ihraç edilecek. Hedefimiz, ilerde 'Made in Turkey' kalitesini tüm dünyada ortaya koymak. Kozmetik, profesyonel bakım ekipmanları, SPA ve solaryum alanındaki 30 yılı aşkın deneyimimiz ile bu projede yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. AR-GE çalışmaları Türk ve Alman firmaları ile ortak yapılmış olup, yazılımını da Alman firması üstlendi. Üretilecek olan ürünler, sektörde kendini kanıtlamış ve tercih edilen ileri teknoloji ürünleri olacak" şeklinde konuştu.Türkiye'de 2020 yılında yüzde 50, 2021 yılında ise yüzde 80 üretim hedeflediklerini belirten İnanır, "Proje kapsamında üretimi Yozgat'taki tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Bu işbirliği, sektöre ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" dedi."Son teknoloji güzellik ve sağlık ekipmanları Türkiye'den çıkacak"Türkiye'den dünyaya yapılacak olan teknoloji transferi işbirliğinden büyük mutluluk duyan ve bu işbirliği kapsamında Türkiye'de üretilecek ürünler hakkında bilgiler veren Cosmetic Solution kurucusu İsmail İlhan; "Kriyoterapi uygulamaları her geçen gün daha popüler ve başarılı hale geliyor. Vücudu donma gücüyle yenileyen bu uygulama sporcular ve ünlüler tarafından sıkça tercih ediliyor. Sporcuların sakatlıklarının çabuk iyileşmesine, yorgun adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasına ve zayıflamaya yardımcı olan soğuk oda (LifeCube) olarak adlandırılan cihaz vücudu ve zihni etkileyen birçok olumlu değişiklik sunuyor. Minimum -85 dereceden -110 dereceye kadar inebilen soğukluk sayesinde performansa olumlu katkı sağlıyor. Sporcular tüm vücutlarıyla makineye girip, soğuk havayı teneffüs ediyor. 3 dakikalık seans sporcunun çok çabuk toparlanmasını sağlıyor. Çok yönlü uygulama olanakları sayesinde, Kriyo odaları tıbbi, zindelik, sağlık ve güzellik amaçlı birçok merkezde kullanılabiliyor. LifeCube sistemimizi tüm dünyada birçok spor klübü, tıp merkezi, wellness merkezi ve SPA merkezi kullanıyor. Mesela Türkiye'de Galatasaray Spor Kulübü de kullanıyor" dedi.İlhan, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "Proje kapsamındaki diğer cihazlarımızdan Cryo 4S; kriyoterapi teknolojisini EMS kas uyarımı ve cilt yapısını iyileştiren LED'ler ile birleştirerek incelme, kas uyarımı, cilt yapısının iyileştirilmesi, vücut şekillendirme, sofistike yağ yakımını gerçekleştiriyor. 6 yenilikçi cilt bakımı teknolojisini bir arada bulunduran ve farklı cilt ihtiyaçlarına cevap veren multifonksiyonel cilt bakım cihazımız olan Skin Balancer; derin nemlendirme, anti-aging, ışıltı ve aydınlatma, pürüzsüzleştirme, çatlak ve skar bakımı ile daha önce görülmemiş bir teknoloji kombinasyonu sunuyor. IPL- teknolojisi ile seri SHR teknolojisinin radyofrekans ile birleştiği Tio Plus; kalıcı etkili epilasyon, cilt yenileme ve cilt yapısının iyileşmesini sağlıyor. Cilt ve kıl tipinden bağımsız olarak herkesin kullanabileceği etkili, acısız ve konforlu bir kullanım sağlayan Tio Plus'la birlikte güzellik ve sağlık ekipmanlarında artık Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de dünyaya teknoloji transferi gerçekleştirilmiş olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL