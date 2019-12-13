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Türkiye'den düşen uçaktaki kayıpları için Şili'ye taziye mesajı

Türkiye, Antarktika'da bir üsse gittiği sırada kaybolan Şili ordusuna ait askeri uçağın okyanusa düşmesi nedeniyle yaşamını kaybedenler için ülkeye başsağlığı diledi.

13.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:32Türkiye'den düşen uçaktaki kayıpları için Şili'ye taziye mesajı
, Antarktika'da bir üsse gittiği sırada kaybolan ordusuna ait askeri uçağın okyanusa düşmesi nedeniyle yaşamını kaybedenler için ülkeye başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bir uçağın Şili'nin güneyinden Antarktika'ya giderken 9 Aralık 2019 tarihinde okyanusa düştüğü üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Şili hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Uçakta 38 kişi vardı
Ülkenin güneyindeki Magallenas bölgesi başkenti Punta Arenas'tan, Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gitmek üzere Antarktika'ya doğru havalanan Şili Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules tipi uçakla irtibat, uçağın kalkışından bir saat 7 dakika sonra kesilmişti.
Uçakta hava kuvvetleri komutanlığı mensubu 17 mürettebat ile 3'ü sivil 21 yolcu olmak üzere 38 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Uçakla irtibatın koptuğu Drake Geçidi olarak adlandırılan bölgenin, Antartika ile Güney Amerika'yı ayıran en fırtınalı bölgelerden biri olduğu biliniyor.

Türkiye, Şili, Güncel

Kaynak: AA

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