Türkiye'den Endonezya'ya Taziye Mesajı

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Türkiye tarafından sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenler için Endonezya'ya taziye mesajı iletildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Papua eyaletine bağlı Jayapura bölgesinde şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 89 kişi yaşamını yitirmişti.