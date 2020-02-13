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Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu'nda 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararını sert sözlerle eleştirdi. Aksoy, Bu karar başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır" dedi.

13.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:03Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rejimi Parlamentosu'nun 1915 Olaylarına ilişkin kabul ettiği sözde soykırım kararı hakkında, "Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır" dedi.

Sözcü Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu'nun 1915 Olaylarına ilişkin kabul ettiği karar hakkında konuştu. Aksoy, "Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır. Bu rejimin neden olduğu insani dram hala devam etmekte, tarihin en vahim felaketlerinden biri sınırımızda yaşanmaktadır. Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise, iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Esed Rejimi'nin kontrolündeki Suriye Parlamentosu, yaptığı oylamayla 1915 Ermeni Olayları'nı "soykırım" olarak tanıdığını ve kınadığını açıkladı.

SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI"NI KABUL EDEN ÜLKELER

1915 Olayları'nı Ermeni Soykırımı olarak tanıyan ülkeler şunlar; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.

Son dakika: Esed Rejimi, 1915 OlaylarıSon dakika: Esed Rejimi, 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıdı


Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel

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