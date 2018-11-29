Türkiye'den F-35 Savaş Uçaklarının Yapımına 12 Milyar Dolarlık Katkı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:01



29 Kasım 2018 Perşembe 16:01

Pentagon, ABD senatosuna sunduğu Türkiye raporunda, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarındaki rolünün riske girebileceği uyarısında bulundu. 10 Türk firması, F-35 parçaları üretmek için 12 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda.Pentagon, ABD senatosuna sunduğu özet Türkiye raporunda, Türk hükümetinin Rusya'dan ileri teknoloji S-400 hava savunma füze sistemini teslim alması durumunda Türkiye'nin ABD liderliğinde imal edilen dünyanın en pahalı silah projesi olan F-35 savaş uçaklarının üretim projesinden çıkarılma riski ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.Raporda, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini teslim alması durumunda geliştirilmesine 2002'de başlanan, Türkiye'nin de 1 milyar 250 milyon dolar yatırım yaptığı F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmasının değerlendirebileceği ifadesi yer aldı. F-35 savaş uçağı 8 ülkenin işbirliği ile geliştirilirken, üretimi devam ediyor.Türkiye'nin, Lockeed Martin Corp'un ürettiği F-35 savaş uçaklarını satın almasının yanında 10 Türk firması, uçağın gövdesi ve iniş takımları, kokpit ekranı gibi parçaları üretmek için 12 milyar dolarlık bir yatırım yaparken, bu parçaların tek üreticisi durumunda bulunuyor.ABD Savunma Bakanlığı, Türk sanayinin uçağın hem alıcısı hem de çeşitli parçalarının üreticisi olduğunu belirtti.Kongre baskısıBu yılın savunma harcamaları giderleri için Türk-ABD ilişkileri ve F-35 savaş uçakları hakkında daha detaylı bir raporun, Kuzey Caroline'nın Cumhuriyetçi Parti Senatörü Thom Tillis ile New Hampshire Demokrat Senatörünün ısrarı üzerine hazırlandığı kaydedildi.Türk-Amerikan ilişkileri hakkındaki raporun senatoya sunulmasından önce F-35 savaş uçaklarının Türkiye teslim edilmemesi öngörülmüştü. Rapor bu ayın ortalarında senatoya sunuldu.Türkiye'nin NATO'nin kritik bir ortağı olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin sipariş verdiği 100 adet F-35 savaş uçağından 30'unu almak üzere yetkilendirildiği kaydedildi. - WASHINGTON