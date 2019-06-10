Türkiye'den Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama emri çıkaran GKRY'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, GKRY'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ile TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yönünde basında yer alan haberlerin yakından takip edildiğini belirterek, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇALIŞMALARINI PLANLADIĞI ŞEKİLDE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEKTİR"

GKRY'nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için sözde ulusal bir tasarrufla bu şekilde bir karar almasının uluslararası hukukla da bağdaşmadığına dikkati çeken Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu nedenle biz de ilgili kurumlarımızla gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız. GKRY'nin bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak hem de adanın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

AK PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih Sondaj Gemisi hakkındaki kararına tepki gösterdi.

Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi provokasyondan uzak durmalıdır. GKRY'nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur." dedi.

"GKRY GEREKEN CEVABI KENDİSİ DAVET ETMİŞ OLACAKTIR"

GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Çelik, "GKRY böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır. Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi taktirde, GKRY gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

"GKRY, GERÇEKLERİM DÜNYASINA DÖNMELİDİR"

Çelik, "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gaspedilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. GKRY, bu hayali siyasetten vazgeçip, gerçeklerin dünyasına dönmelidir." dedi.