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Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de geçen haftadan bu yana etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu'nda yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

31.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:58 Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, 'de geçen haftadan bu yana etkili olan (Phanfone) Tayfunu'nda yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, Doğu Samar, Batı/Doğu Visayas ve Güney Luzon bölgelerini etkisi altına alan Ursula Tayfunu'nun yol açtığı can kayıpları ve ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Filipinler'de geçen haftadan bu yana etkili olan Ursula (Phanfone) Tayfunu nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirmişti.

Filipinler, Ursula, Güncel

Kaynak: AA

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