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Türkiye'den gelen arı nedeniyle İngiltere'de alarm verildi

Türkiye'den bir çantanın içinde gelen arı, İngiltere'de paniğe yol açtı. Yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabileceği tahmin edilen arı için İngiliz Arıcılar Derneği, "Arıyı yakalayarak türünü resmi olarak tespit etmek ve ardından imha etmek için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

30.07.2019 14:17 Türkiye'den gelen arı nedeniyle İngiltere'de alarm verildi

Türkiye tatilinden dönen İngiliz ailenin çantasından çıkan arının yerel türler için tehdit oluşturabileceği açıklandı. İngiltere Arıcılar Birliği Sözcüsü, "Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor" dedi.

Daily Mail'in aktardığına göre Bristollü aile bir hafta önce Türkiye tatilinden döndü. 49 yaşındaki Ashley Toy, dönüş sonrası çantasında, çiçek yapraklarından yapılmış sıra dışı bir koza buldu. Ertesi gün 19 yaşındaki kızı Amelia, evlerinin dışında sıra dışı bir arı gördüğünü söyledi.

SADECE TÜRKİYE VE İRAN'DA VAR

Haberde, genç kızın araştırma yaparak tespit ettiği arının, sadece Türkiye ve İran'da yaşayan Osmia Avosetta türüne ait olduğunu ortaya çıkardı.

Aile, İngiltere Arıcılar Birliği'ne başvurdu. Birlik, bu konuyla ilgili İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'na (DEFRA) bilgi verdi. Birliğin sözcüsü, "Bu arı gibi yerli olamayan türler çeşitli sorunlar taşıyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor" dedi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Haberde, uzmanlar bu konuyu incelmeye devam ederken 'kaçak' arının kozalar yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Ashley Toy'un eşi, "Her sabah kapı açtığımızda arı geliyor. Sonra sürekli girip çıkıyor. Daha önce böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Duruma DEFRA karıştıysa meselenin muhtemelen çok ciddi olduğunu söyleyen kadın, "Henüz benden bu arıyı yakalamamı istemediler" diye ekledi.

"İMHA ETMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

İngiliz Arıcılar Derneği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dernek sözcüsü, "Ülkemizde yaşamayan bir arı türü bölgedeki ve hatta ülkedeki ekosisteme ciddi zarar verebilir. Virüs taşıyabilirler ve bölgeye özgü arı türlerini yok edebilir" dedi.

Bu açıklamanın ardından İngiliz yetkililer harekete geçti… Derneğin açıklamasının ardından İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan (DEFRA) şok bir hamle geldi. DEFRA, Türkiye'den gelen arıyı yakalayarak öldürmek için plan yaptıklarını duyurdu. DEFRA Sözcüsü, "Arıyı yakalayarak türünü resmi olarak tespit etmek ve ardından imha etmek için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.


Daily Mail, İngiltere, Türkiye, Dünya

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