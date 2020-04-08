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Türkiye'den Gine'ye Kovid-19'la mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gine'de ihtiyaç sahiplerine 400 paket hijyen malzemesi yardımda bulundu.

08.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:04
Türkiye'den Gine'ye Kovid-19'la mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gine 'de ihtiyaç sahiplerine 400 paket hijyen malzemesi yardımda bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, 144 kişide virüs tespit edilen Gine'de dezavantajlı kesimlerin yaşadığı merkezlere, hastanelere ve kamu kurumlarına toplamda 400 paket hijyen malzemesi yardım yaptı.

Ignace Deen Hastanesi Başhekimi Mohamed AWADA, böyle bir dönemde hastaneleri desteklediği için TİKA'ya teşekkür etti.

Yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli Mamadi Kaba da "Bazen unutulduğumuzu hissediyoruz işte öyle zamanlarda TİKA geliyor. TİKA bize en büyük iyiliği su sorunumuzu çözerek yaptı. Şimdi böyle bir zamanda suyun ne kadar kıymetli olduğunu herkes yeniden anlıyor. Su, hijyen ve sarf malzemeleri ile virüsü bu merkezden uzak tutacağız." ifadesini kullandı.

TİKA'nın yardım paketinin içinde 5 litre çamaşır suyu, sıvı ve kalıp sabunlar, peçete, musluklu kova, maske, eldiven, antiseptik solüsyon ve dezenfektan bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Gine, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye'den Gine'ye Kovid-19'la mücadelede destek - Haberler

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