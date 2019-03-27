Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tanker Libya'da Kaçırıldı

Tuzla
'dan 22 Mart
'ta hareket eden Palau
bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Libya
açıklarında korsanlar tarafından ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 22 Mart'ta Tuzla'dan hareket eden ve içinde 6 personel bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki "Elhiblu 1" isimli tanker, bugün Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırıldı.
Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.
Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alındı.
22 Mart, Palau, Libya, Güncel
Kaynak: AA