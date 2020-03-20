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Türkiye'den İdlib'de sterilizasyon işlemlerine destek

İdlib'de, Türk örgütler tarafından korona'ya karşı tedbirler alındıKorona virüs yayılmaya devam ederken Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde Türk örgütler tarafından korona'ya karşı tedbirler alındı.

20.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:51
Türkiye'den İdlib'de sterilizasyon işlemlerine destek
İdlib'de, Türk örgütler tarafından korona'ya karşı tedbirler alındı

Korona virüs yayılmaya devam ederken Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde Türk örgütler tarafından korona'ya karşı tedbirler alındı. Suriye'de kötüleşen insanı durumunda sivillere yardım etmek amacıyla kurulan Türk bir organizasyon şirketi İdlib'de korona virüsüne yönelik farkındalık için kampanya başlattı. Dernek, Türkiye'den dezenfektanları alıp İdlib şehrinde sterilizasyon işlemleri gerçekleştirdi. Sivilleri bilgilendirmek için farklı yerlerde korona virüsü ile ilgili tabelalar astı, maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Türk örgütü sivillere seslenerek şüpheli vak'a olması durumunda yetkililere haber vermesini rica etti. - İDLİB
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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