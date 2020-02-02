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Türkiye'den İdlib'deki kontrol noktalarına takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de silahsız bölgedeki kontrol noktalarını güçlendirmek üzere askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

02.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:09Türkiye'den İdlib'deki kontrol noktalarına takviye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'de silahsız bölgedeki kontrol noktalarını güçlendirmek üzere askeri sevkiyat gerçekleştirildi. 2 askeri konvoy bölgeye giriş yaparken, bir diğer konvoy da sınırı geçmeyi bekliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre sabah saatlerinde 2 Türk ordusu konvoyu İdlib'de silahsız bölgeye giriş yaptı. Bir diğer askeri konvoy ise Türkiye-Suriye sınırını geçmeye hazırlanırken, Halep'in güneyinden İdlib'e geçiş yapacak.

Bölgedeki kontrol merkezlerinin 1'den 10'a çıkarıldığını belirtilirken, Türk güçlerinin Kafr Amim Kavşağı, Halep'in güneyinde Serakib, Tel Eis ve Al-Rashideen'in, Güney Halep'te uluslararası M5 karayolu üzerinde yeni kontrol noktaları oluşturacağı söylendi.

Rus uçaklarıyla desteklenen rejim güçleri, Ocak ayında Ma'rat al-Numan şehrinin kontrolünü almalarının ardından, İdlib üzerinden ilerleyerek Serakib şehrinin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.

Sarakib şehrinin önemi ise Şam, Halep ve M4'e bağlanan uluslararası karayolu M5'e kesimin noktalarına sahip olmasından kaynaklanıyor. - İDLİB

Türkiye, İdlib, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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