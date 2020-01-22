Türkiye'den İdlib'e 10 bin briket ev

İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib 'de çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı. Briket ev projesinde İHH'nın hedefi, ilk etapta 10 bin aileyi sıcak yuvaya kavuşturmak.

Suriye rejimi ve Rus uçaklarının İdlib'in güneyindeki bombardımanı nedeniyle son 5 ayda 5 ayda 450 binden fazla kişi evlerini terk ederek Türkiye sınırına doğru göç etti.

Hayırseverlerin destekleriyle İHH, kurulan çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı. 'Acil Yaşam Evi' başlığıyla çıkılan kampanya, Türkiye'den ciddi destek buldu. 24 metrekare olarak inşa edilen 1+1 yapılarda, halihazırda 4 binden fazla briket ev yapılabilecek fon oluştu. Şu an inşa edilen briket evler, İdlib'in Kefer Lusin bölgesine bağlı Bardaklı Köyü'nde, sınıra 5 kilometre mesafede inşa ediliyor. İHH'nın ilk etaptaki hedefi ise en kısa zamanda 10 bin briket evin inşasını tamamlayıp mağdur aileleri bir nebze olsun rahatlatabilmek. İHH'nın ayrıca gıda ve hijyen paketi dağıtımları aralıksız devam ediyor.

"KAMYON KASALARINDA BARINIYORLARDI"

Yaşanan göçü yerinde takip etmek ve inşa edilen briket evleri denetlemek üzere bölgeye giden İHH Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, sadece son 5 günde 40 bin insanın Türkiye sınırına doğru göç ettiğini söyledi. Gelen ailelerin en büyük sıkıntısının barınma olduğunu aktaran Serkan Nergis, "Göç yolundaki ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yapıyoruz evet, ama çetin kış şartlarında barınmalarına da imkan sağlamak gerekiyor" dedi. Çadır kentlerdeki doluluk nedeniyle yeni göç eden ailelerin boş buldukları açık arazilerde, inşaatlarda ve kamyon kasalarında gecelediklerini belirten Nergis, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnşasına başladığımız briket evler, çadıra göre daha iyi şartlarda barınma imkanı sağlıyor. Hayırseverlerimiz, inşa edilen evlerle birlikte zorlu kış şartlarında özellikle kadın ve çocukların daha sıcak ve sağlıklı bir yuvaya kavuşmalarına vesile olacaklar. Bu evlerle birlikte ailelerimiz, açık havada yağmura ve soğuğa maruz kalmadan kamyon kasalarında barınmaktan kurtulacaklar. İnşası devam eden briket evlerimiz birkaç gün içinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Yaklaşık olarak 60 bin kişiyi misafir edeceğiz bu evlerde. Ayrıca projeye Türkiyeli hayırseverlerimizden oldukça büyük bir ilgi söz konusu. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde projeye atıfta bulundu. İlerleyen günlerde bağışçılarımızın ilgisinin daha da artacağını düşünüyoruz"

Görüntü Dökümü

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Göç eden Suriyeliler

-İnşası süren briket evlerin görüntüleri

-İnşaatlardan genel detaylar