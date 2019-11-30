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Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

30.11.2019 03:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 03:14Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, dün 'nin başkenti 'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Londra'da dün (29 Kasım) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Sözkonusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz."



İngiltere, Londra, Güncel

Kaynak: DHA

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