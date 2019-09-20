Haberler » Güncel » Haber

Türkiye'den İngiltere'ye mobilyada tasarım rüzgârı

Alanında dünyanın en önemli buluşması olarak kabul gören Londra Tasarım Haftası başladı.

20.09.2019 13:49Türkiye'den İngiltere'ye mobilyada tasarım rüzgârı

14 Eylül'de açılan ve 22 Eylül'e kadar sürecek olan tasarım haftasında, Türk mobilyaları video mapping uygulaması ve Anadolu'nun zengin tarihi simgeleri üzerinden yapılan geçişlerle tanıtıldı. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyasının gücünün her geçen gün arttığını 15 yılda dünya mobilya sıralamasında 23'ten 12'ye yükseldiklerini hedeflerinin ise ilk beşe girmek olduğunu kaydetti.

Londra Tasarım Haftası büyük bir coşku ile 14 Eylül'de kapılarını açtı. 22 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde Türkiye ise İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından temsil edildi. Birliğin Türkiye Tanıtım Grubu, Türk mobilyalarının tasarım gücünü son teknolojiyi kullanarak tasarım haftasına taşıdı. Oluşturulan özel alanda video mapping uygulaması ile Türkiye'nin simgeleri üzerinden mobilyalara geçiş yapıldı.

Son yıllarda teknolojiyi arkasına alarak tasarıma odaklanan Türk mobilya sektörü,geliştirdiği yeni nesil ürünleriyle tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirmeyi başardı. Her ülkenin dinamiklerine göre üretim parkuruna sahip olmasının yanı sıra çağdaş, avangart, retro vb. mobilyalarına Türk motiflerini de kodlayarak oryantalist bir bakış açısıyla ürünler geliştiren sektör,dünya pazarından önemli bir yer ediniyor.


Murat Erat, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29 Ukrayna'da iki türk kızını öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis...
15:28 Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı
15:28 Kurtalan'da kavga
15:28 Amasya'da silahlı saldırı: 1 ölü
15:28 Şırnak'ta 'teröre karşı tek ses, tek yürek' eylemi
15:27 Bakan pakdemirli 'orman yangınlarıyla terörün ilintisini ortaya çıkardık'
15:27 Bingöl'de 27 öğrenci cıvadan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı