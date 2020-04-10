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Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren askeri uçak, Londra'ya ulaştı.

10.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:50
Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere 'ye götüren askeri uçak, Londra 'ya ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, uçağın Londra'ya iniş yaptığını Twitter hesabından duyurdu.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağının fotoğrafına da paylaşımda yer verildi.
İngiltere'ye ulaştırılan yardım malzemelerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Londra, Güncel
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