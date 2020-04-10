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Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi yardımı

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden İngiltere'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske ve tulum gönderdi.

10.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:56
Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi yardımı
TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden İngiltere 'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske ve tulum gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere için bez maske, N95 maske ve tulum hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İngiltere bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı. Yarın da İngiltere'ye yardımların devam edeceği belirtildi.

Türkiye geçen hafta İspanya ve İtalya, önceki gün de Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya sağlık yardım malzemeleri göndermişti.


- Ankara

Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Koca Yusuf, İngiltere, Türkiye, Güncel
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