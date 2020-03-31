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Türkiye'den Irak'a koronavirüsle mücadelede sağlık malzemesi desteği

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu Irak'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yüz maskesi ve dezenfektan yardımında bulundu.

31.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:06
Türkiye'den Irak'a koronavirüsle mücadelede sağlık malzemesi desteği
Türkiye 'nin Musul Başkonsolosluğu Irak 'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yüz maskesi ve dezenfektan yardımında bulundu.
Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, maske ve dezenfektanlardan oluşan malzeme kolilerini kent girişinde Musul İl Sağlık Müdürü Dr. Felah Hasani'ye teslim etti.
Küçüksakallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden Irak halkının yanında olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Koronavirüs bütün dünyada etkili olan bir bela. Hem ülkemizde hem Irak'ta buna karşı ciddi bir mücadele yürütülüyor. Bugün de Musul'un koronavirüsle mücadelesine destek amacıyla bazı malzemeler getirdik. Yüz maskeleri, hijyen malzemeleri getirdik, Ninova Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik. Biz Musul halkının sağlığını selametini istiyoruz. Koronavirüsle mücadelede Musul halkının yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz."
"Musul'u yalnız bırakmadık"
Türkiye'nin yardımlarının süreceğini vurgulayan Küçüksakallı, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını nedeniyle bütün dünya zor günler yaşıyor. Musul'u bu zor günlerde yalnız bırakmadık. Yardım çalışmalarımıza başladık ve önümüzdeki dönemde de devam etmesi için gayret sarfediyoruz. Gün dayanışma, yardımlaşma günüdür. Türkiye bu zor zamanda Irak'ın ve Musul'un yanındadır. Türkiye, Telafer ve diğer kasaba ve bölgelerdeki Türkmenlere her zaman yardım etmeye devam ediyor."
"Türkiye koronavirüsle mücadelemizde önemli bir rol oynuyor"
Öte yandan Musul kent merkezi, giriş ve çıkışlara kapalı olduğu için yardım malzemelerini kent girişinde teslim alan Musul İl Sağlık Müdürü Dr. Felah Hasani de Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.
Hasani, "Türkiye'nin yardımları için çok teşekkür ederim. Türkiye koronavirüsle mücadelemizde önemli bir rol oynuyor. Bilindiği gibi Musul'un sağlık altyapısı terör örgütü DEAŞ'la savaş nedeniyle tahrip olmuş durumda. Bizim hem Irak hem de uluslararası kamuoyundan talebimiz tahrip edilmiş bu sağlık kuruluşlarının bir an önce yeniden yapılması konusunda yardımcı olunmasıdır." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Musul, Irak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye'den Irak'a koronavirüsle mücadelede sağlık malzemesi desteği - Haberler

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