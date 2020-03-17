Türkiye'den İran'a sağlık malzemesi yardımı
Türkiye, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerden İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe etti.
17.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:08
Türkiye , yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerden İran 'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe etti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınına karşı Türkiye, komşu ülke İran'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand tarafından imzalandı.
Anlaşma kapsamında hibe edilen 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske, İran'a gönderildi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin aynı hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları, Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılınmıştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınına karşı Türkiye, komşu ülke İran'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand tarafından imzalandı.
Anlaşma kapsamında hibe edilen 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske, İran'a gönderildi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin aynı hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları, Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılınmıştı.
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Kaynak: AA
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