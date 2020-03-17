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Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgınına karşı İran'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

17.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:45
Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgınına karşı İran'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile İran arasında 'Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma' Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında; İran'a bin kit, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe edildi. Hibe edilen malzemeler tedarik edilerek İran'a teslim edilmek üzere yola çıktı.Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin ayni hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılınmıştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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