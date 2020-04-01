Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (2)
UÇAK MADRİD'E İNİŞ YAPTIMilli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan uçağın İspanya'nın başkenti Madrid'e iniş yaptığı duyurdu.
01.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:54
UÇAK MADRİD'E İNİŞ YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan uçağın İspanya 'nın başkenti Madrid 'e iniş yaptığı duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı" denildi. Uçak, buradan İtalya'ya hareket edecek.
Kaynak: DHA