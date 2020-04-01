Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (3)
UÇAK ROMA'YA ULAŞTIMilli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan uçağın İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştığını duyurdu.
01.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:41
UÇAK ROMA'YA ULAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan uçağın İtalya 'nın başkenti Roma 'ya ulaştığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı" denildi.
Kaynak: DHA