Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (4)

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İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI, UÇAĞI KARŞILADIMilli Savunma Bakanlığı, İtalya'nın başkenti Roma'ya inen yardım uçağının İtalyan yetkililerce karşılandığını duyurdu.
01.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:16
İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI, UÇAĞI KARŞILADI
Milli Savunma Bakanlığı, İtalya 'nın başkenti Roma 'ya inen yardım uçağının İtalyan yetkililerce karşılandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Roma'ya inen uçağımızı İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı, Roma Büyükelçimiz ve Askeri Ataşemiz karşıladı. Uçaktaki sağlık malzemeleri İtalyan yetkililere teslim edildi" denildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA